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В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам

В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили еще у 51 человека, два человека умерли.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 51 человек, два человека умерли, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 51 человек. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко на онлайн-конференции в среду.

В частности, среди заболевших 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки – 9, 12 и 16 лет, а также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, другие заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском - 6. И по 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы", - добавил мэр Киева.

Вместе с тем, по словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киевев.
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