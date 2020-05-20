Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Кличко сообщил, когда в столице заработают детские сады

Кличко сообщил, когда в столице заработают детские сады
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины:В Киеве открытие детсадов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

В Киеве открытие детских садов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после соответствующего решения правительства. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Город готов с 25 мая открыть метро. Сейчас там ведутся работы. Мы ожидаем соответствующее решение правительства. Также Кабмин рассматривает вопрос открытия детских садов. Мы понимаем, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения возвращают своих сотрудников на работу. И открытие детсадов является критически необходимым для многих людей", - отметил он.

По словам Кличко, городские власти утвердили регламент подготовки детсадов и школ для открытия после карантина на основе рекомендаций Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях.

"Регламент предусматривает четкую очередность мер и строгое соблюдение санитарных норм. Хочу подчеркнуть, что с момента, когда правительство разрешит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы и садики к возобновлению работы", - сказал мэр.

В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам

Таким образом, по его словам, открытие детсадов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

"В учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы. В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и относительно действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы", - отметил городской голова.

Кличко подчеркнул, что родители тоже должны сознательно относиться к ситуации и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи.

"Детсады не должны стать новыми центрами заболевания", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Детсад, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Президент пообещал, что праймериз в Киеве будут
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь