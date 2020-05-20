Кличко сообщил, когда в столице заработают детские сады

Новости Украины:В Киеве открытие детсадов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

В Киеве открытие детских садов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после соответствующего решения правительства. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Город готов с 25 мая открыть метро. Сейчас там ведутся работы. Мы ожидаем соответствующее решение правительства. Также Кабмин рассматривает вопрос открытия детских садов. Мы понимаем, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения возвращают своих сотрудников на работу. И открытие детсадов является критически необходимым для многих людей", - отметил он.

По словам Кличко, городские власти утвердили регламент подготовки детсадов и школ для открытия после карантина на основе рекомендаций Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях.

"Регламент предусматривает четкую очередность мер и строгое соблюдение санитарных норм. Хочу подчеркнуть, что с момента, когда правительство разрешит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы и садики к возобновлению работы", - сказал мэр.

Таким образом, по его словам, открытие детсадов и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

"В учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы. В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и относительно действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы", - отметил городской голова.

Кличко подчеркнул, что родители тоже должны сознательно относиться к ситуации и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи.

"Детсады не должны стать новыми центрами заболевания", - подчеркнул он.