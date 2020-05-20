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В столице продолжаются капремонт и строительство на 13 мостах и ​​путепроводах

В столице продолжаются капремонт и строительство на 13 мостах и ​​путепроводах
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОГА

Новости Украины:В столице продолжаются строительные работы на 13 мостах и путеводах.

В Киеве продолжается капитальный ремонт на 13 мостах и путепроводах.

Об этом на брифинге рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"В Киеве сегодня продолжаются работы на многих инфраструктурных объектах. Мы капитально ремонтируем и строим 13 мостов и путепроводов. Большинство обновляемых объектов не видели ремонта более 40 лет", - сказал Кличко. 

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По его словам, на Борщаговском путепроводе капитально отремонтировали уже половину здания.

"Полностью обновили почти всю конструкцию, также обновили трамвайные пути и начали второй этап реконструкции в направлении Большой окружной. Сейчас там разбирают старую часть моста и до конца этого года киевляне увидят полностью обновленный мост", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что противоаварийные работы начали и на Новоконстантиновском путепроводе.

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Кличко отметил, что на днях в столице открыли движение по путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектом Оболонский и Бандеры.

Таким образом дорожники завершили первый этап ремонта развязки.

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Киев, Украина, Транспорт.
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