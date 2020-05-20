Низкорисковые декларации: Таможенная служба ввела автоматическое оформление

Новости Бизнеса:Таможенная служба внедрила пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме.

Государственная таможенная служба внедрила пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"Гостаможслужба упрощает процедуры таможенного оформления и создает благоприятные условия для субъектов внешнеэкономической деятельности. С 19 мая введен пилотный проект по оформлению низкорисковых таможенных деклараций в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пилот предполагает быстрое оформление соответствующих документов для режимов экспорта, реэкспорта и переработки на таможенной территории без участия должностных лиц таможен.

"В то же время, если в декларации обнаружат существенные нарушения или сработают риски системы АСАУР, она вернется для оформления по обычной процедуре", - подчеркнули в министерстве.