Нардеп: правительство распределило более 32 млрд прибыли ПриватБанка

Новости Бизнеса:Кабмин Украины утвердил годовой отчет и распределил прибыль ПриватБанка за 2019 год.

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2019 год.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Так, распоряжение о "Некоторых вопросах деятельности АО КБ "ПриватБанк" было принято 20 мая.

Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов, направляются на:

75% чистой прибыли в размере 24456,88 млн грн - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1630,45 млн гривен - в резервный фонд;

20% чистой прибыли в размере 6521,83 млн гривен на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Как сообщалось, что в 2019 году прибыль ПриватБанка составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).