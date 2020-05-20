Нардеп: правительство распределило более 32 млрд прибыли ПриватБанка

Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного ПриватБанка за 2019 год.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Так, распоряжение о "Некоторых вопросах деятельности АО КБ "ПриватБанк" было принято 20 мая.
Распоряжением правительства утверждено такое распределение чистой прибыли банка за 2019 год и размер годовых дивидендов, направляются на:
Как сообщалось, что в 2019 году прибыль ПриватБанка составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).