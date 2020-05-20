Карантин: Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Новости Украины:Власти Украины открывают границу со странами Европейского союза и Молдовой.

Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой. Однако работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью пока останется ограниченной.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

"Проектом (распоряжения - ред.) предполагается восстановить движение на 66 пунктах пропусках на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта - восстановить полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, всего откроют 66 пунктов пропуска. При этом остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемической ситуацией.

Как сообщалось ранее, что Кабмин изменил перечень закрытых пунктов пропуска через границу.