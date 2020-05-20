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Медреформа в Украине: Зеленский оценил введение второго этапа

Медреформа в Украине: Зеленский оценил введение второго этапа
14:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый этап медреформы.

Первый этап медицинской реформы был неплохим, медики им были довольны, а вот со вторым этапом медицинской реформы не получилось.

Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Медицинская реформа... там действительно первичку сделали и она действительно неплохая, довольны были медики первичкой. Но это не все медики - это первое. Второе - COVID-19 показал, что не получилось реформы. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимания, и мы оказались просто голые, если можно, - медицински... перед таким вызовом", - отметил он. 

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Так, по его словам, именно поэтому необходимо пересматривать медицинскую реформу.

"Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу. Так и есть. Что касается не только наших медиков... Посмотрите на заработные платы водителей "скорых"... Они не выходят на забастовки, но мы их ждем. Не может водитель "скорой", который рискует своей жизнью, не может работать на 4-5 тысяч гривен, это же неправильная реформа. Если все психиатрические учреждения и тубдиспансеры выходят с забастовками, которые закрывают, это - неправильная реформа. Она неразумна. Она - не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому надо ее пересматривать", - добавил Зеленский.

Как ранее заявлял министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине должен быть полностью реализован принцип "деньги ходят за пациентом", а сегодняшняя имплементация второй части медицинской реформы этого не предусматривает.

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Добавим, в ноябре прошлого года правительство приняло Программу медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля 2020 года, начав вторую волну трансформации системы здравоохранения. До этого государство оплачивало медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом": человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно, а врач, который обслуживает многих пациентов, получает достойную зарплату. А с 1 апреля новые правила финансирования начали работать для специализированной медицинской помощи, так называемого "вторичного звена".

Впрочем реализацию второго этапа реформы раскритиковали. По словам главы Минздрава Степанова, в Украине с 1 апреля хоть и стартовал второй этап медреформы, но в том виде, в котором ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.

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Украина, Президент, Медреформа.
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