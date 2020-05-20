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Зеленский не верит в быстрые реформы "Укрзализныци"

Зеленский не верит в быстрые реформы "Укрзализныци"
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По его словам, вернуться к реформе компании можно будет примерно через месяц, когда планируется, что Украина полностью выйдет из карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что реформа "Укрзализныци" завершится в ближайшее время, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года работы в должности главы государства.

"Сменен руководитель "Укрзализныци". Там есть наблюдательный совет, у них есть на бумаге - к сожалению, только на бумаге - полностью реформа УЗ. Верю ли я в это? Что это состоится в ближайшее время? Нет. То, что я сейчас там вижу, пока что нет. Она на бумаге, она очень сложная. Им нужно очень много денег", - сказал Зеленский.

По его словам, вернуться к реформе "Укрзализныци" можно будет примерно через месяц, когда планируется, что Украина полностью выйдет из карантина.

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Также президент заявил, что для развития предприятия необходимо обеспечить заказы на государственных предприятиях примерно на 3-5 миллиардов гривень, за счет которых можно обеспечить увеличение количества грузовых вагонов.

Как сообщалось, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагалось, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

Корпоратизация предусматривает открытые конкурсы по назначению руководителей госпредприятий, оплату на уровне частного сектора и назначение независимых наблюдательных советов.

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31 октября 2018 года Кабинет министров Украины принял решение об изменении формы акционерного общества "Укрзализныця" с публичного на частное, переименовав его в акционерное общество "Украинская железная дорога".

5 февраля этого года акционерная компания "Укрзализныця" с целью своего реформирования подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH.

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Украина, Транспорт, ОПУ.
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