Платежки, цены на бензин, зарплаты: Президент прокомментировал достижения за год

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал о достижениях на посту президента за год.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал успехи на посту президента за год. Об этом он заявил отвечая на вопросы во время пресс-брифинга.

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшена - это факт, кто бы вам что ни говорил о снижении цен на нефть и газ.

... Далее, курс доллара - 100 грн за долл нет.

... Если сейчас сядем на машину и проедемся по всем заправкам Украины - цена на бензин уменьшилась.

... Про цены на газ: у нас цена на газ упала раньше, чем снизились рыночные цены.

Сейчас правительству не хватает денег, чтобы еще поднять заработную плату, кстати средняя заработная плата, не у всех, но в среднем выросла. К сожалению мало, но выросла", - комментирует гарант.

Президент подчеркнул, что сейчас правительству нужно где-то миллиард долларов, чтобы помочь бедным людям.