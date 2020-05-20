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Криклий: повышения стоимости на ж/д билеты не будет

Криклий: повышения стоимости на ж/д билеты не будет
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров в среду.

Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.

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"Она (цена – ИФ) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена - с 25 мая.

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Украина, Инфраструктура, Билеты, Карантин.
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