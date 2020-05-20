Транш макрофина: Зеленский договорился с президентом Еврокомиссии

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в среду во время телефонного разговора достигли договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в среду во время телефонного разговора достигли договоренности, что Украине будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой в течение следующих недель.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Президент Украины сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 20 мая окончательно согласовала выделение Украине 1,2 млрд евро помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов "на очень выгодных условиях".

Как сообщалось, Кабмин уполномочил Марченко подписать меморандум с МВФ.