В Украине за год ФОПов-айтишников стало больше на 22%

Новости Бизнеса:Наибольший рост количества специалистов зафиксирован в Киеве и Киевской области.

Количество IT-специалистов, зарегистрированных как физлица-предприниматели (ФОП), в Украине в 2019 году возросло на 22% - до 183 тыс. с 151 тыс. в 2018 году.

Об этом сказано в исследовании украинского специализированного веб-портала об IT-отрасли Украины DOU со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений.

Наибольший рост количества специалистов зафиксирован в Киеве и Киевской области – почти на 11 тыс. ФОПов больше, чем годом ранее; в Харьковской области – на 4,4 тыс.; во Львовской области – на 3,5 тыс.

Согласно исследованию, наибольшие темпы роста количества ФОПов-"айтишников" продемонстрировали Волынская, Ривненская, Ивано-Франковская и Полтавская области, в которых количество специалистов увеличилось на 25%.

В DOU отметили, что на сегодняшний день около 30% таких ФОПов сконцентрированы в Киеве и Киевской области.

Как сообщалось, согласно исследованию DOU, количество вакансий на сервисе поиска работы в IT-сфере jobs.dou.ua в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 36% - до 2992 с 4996.