Законопроект принят: Рада ввела мораторий на банкротство ГП "Энергорынок"

Новости Бизнеса:Рада приняла за основу законопроект о моратории на банкротство ГП "Энергорынок".

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии.

За принятие законопроекта №2390 авторства Юрия Камельчука (фракция Слуга народа) на заседании в среду проголосовало 257 народных депутатов.

Согласно законопроекту, хозяйственный суд отказывает в открытии производства дела о банкротстве ГП "Энергорынок" и закрывает такое производство, если ГП выступает должником.

Кроме того, мораторий на удовлетворение требований кредиторов при процедуре банкротства, согласно законопроекту, не распространяется на период проведения расчетов участников рынка электроэнергии по закону о мерах, направленных на погашение возникшей задолженности на оптовом рынке э/э (в случае его принятия, законопроект № 2386 – ред.).

"Ранее на протяжение мая-июня 2019 года в адрес ГП "Энергорынок" от производитетей электроэнергии поступило 156 претензий-требований о срочной оплате задолженностей за приобретенную электроэнергию на сумму свыше 15 млрд грн, а также исковые требования на сумму свыше 23 млрд грн. Таким образом, у ГП есть все признаки неплатежеспособности, что является основанием для открытия дела о банкротстве предприятия… Если ГП обанкротится, то мы будем иметь проблему с распределением и поставками электроэнергии", – сказал Камельчук, представляя законопроект.

Он объяснил это тем, что в следствие банкротства "Энергорынка" генкомпании должны будут уплатить дебиторскую задолженность на сумму свыше 28 млрд грн, что негативно скажется на их деятельности.

При этом Камельчук подчеркнул, что процедура возможного банкротства ГП поставит под угрозу взаимное погашение участниками рынка электроэнергии задолженностей, сформированных до 1 июля 2019 года, механизмы которого предусмотрены законопроектом №2386 о мерах, направленных на погашение возникшей задолженности на оптовом рынке э/э.

"При открытии дела о банкротстве суд вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который фактически блокирует механизмы расчетов", – отметил он.

Как сообщалось, 30 апреля Рада приняла за основу законопроект о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, что составляет 42% от общей суммы задолженности.

В соответствии с текстом документа, после увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.