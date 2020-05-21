Фонд гарантирования: большинство украинцев не имеют проблем с банками

Новости Бизнеса:В Украине граждани не имеют проблем во взаимодействии с банками.

За последние 2 года 76% граждан Украины не имели никакой проблемной ситуации во взаимодействии с банками.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для ФГВФЛ при поддержке Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в декабре 2019 года.

"За последние 2 года 76% украинцев не имели ни одной проблемной ситуации во взаимодействии с банками. По данным исследования, доля опрошенных, хранящих больше половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%, а следовательно, доверие к банкам постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.

Важно, что фактор недоверия к банкам перестал упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета.

В то же время, по сравнению с 2017 годом, снизилась заинтересованность украинцев в финансовых услугах: так, если в 2017 году 63% выборки отмечали заинтересованность в финансовых услугах против 37% тех, кто "скорее не интересуется", то в 2019 году это соотношение составило 58% против 42%.

Также 22% опрошенных утверждают, что вообще не имеют банковских счетов.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут напомнила, что несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса банковского сектора 2014-2017 гг., Фонд выполнил возложенные на него обязательства: выплатил двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков возмещения на общую сумму почти 90 млрд грн.

"Полученные результаты исследования, в первую очередь, это маркер для нас - мы видим направления расширения своей деятельности для увеличения осведомленности граждан о механизмах защиты их прав вкладчиков и денежных средств в банках", - сказала Рекрут.