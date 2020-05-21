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Марченко: госбюджет-2020 могут пересмотреть

Марченко: госбюджет-2020 могут пересмотреть
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Минфине не исключают возможность пересмотра Государственного бюджета Украины на 2020 год.

В Министерстве финансов не исключают возможность пересмотра Государственного бюджета Украины на 2020 год, в частности, если ситуация будет развиваться по позитивному сценарию.

Об этом в интервью "НВ Бизнес" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

"Я не исключал бы такой вариант. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", - сказал Марченко.

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Он отметил, что Украина, как и другие страны мира, выходит из коронакризиса, из карантина, происходит ослабление карантина.

"Но есть риск того, что может быть повторение вспышки", - отметил Марченко.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2020. Согласно документу, дефицит Госбюджета увеличен на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сократились на 119,75 млрд грн - до 975,8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличились на 82,4 млрд грн - до 12664, млрд грн (с 1184 млрд грн).

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Украина, Госбюджет, Минфин.
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