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В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз

В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
15:16 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине розничные сети 21 мая повысили цену на автогаз в пределах 20-60 копеек за литр.

Розничные сети 21 мая повысили цену на автогаз в пределах 20-60 копеек за литр, средняя цена повысилась на 24 копейки - до 9,33 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". 

В частности, консолидированная сеть "Привата", которая владеет наибольшем количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 19 копеек за литр - до 8,80 грн/л. 

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В сети АЗС OKKO цена на автогаз выросла на 20 копеек за литр - до 9,96 грн за литр.

WOG в среднем повысила цены на 29 копеек за литр - до 10,26 грн/л.

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Газ, Украина, Бензин, АЗС, Автогаз.
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