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Борьба с коронавирусом: в Украине представили каталог взноса компаний

Борьба с коронавирусом: в Украине представили каталог взноса компаний
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Украинский Центр КСО представил первый каталог взноса компаний в Украине в борьбу с распространением COVID-19.

Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)" представил первый каталог взноса компаний в Украине в борьбу с распространением коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие КСО" представила первый каталог взноса компаний в Украине для борьбы с COVID-19. Более трехсот успешных практик национальных, региональных и локальных компаний, которые активно включились в борьбу с COVID-19, уже доступны на сайте", - говорится в сообщении.

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В организации добавили, что каталог содержит 309 практик бизнеса. Перечень компаний размещен по украинскому и английскому алфавиту. Каждая практика имеет ссылки на официальные ресурсы, вид помощи (благотворительная финансовая помощь, программы, поддержки уязвимых слоев населения и т.д.); уровень поддержки (национальный, региональный, локальный).

Финансовая помощь компаний достигает 1 549 157 070 грн, но это только то, где можно было посчитать суммы. На эти средства было закуплено 1,4 млн млн средств индивидуальной защиты, 360 ИВЛ, 75 других аппаратов и систем диагностики, 72 709 экспресс-тестов и 37 290 литров дезинфицирующего средства, предоставлена помощь 272 больницам и станциям скорой помощи.

В центре добавили, что каталог будет пополняться новыми компаниями и постоянно обновлять информацию, ведь помощь не прекращается - бизнес продолжает помогать обществу. 

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Центр "Развитие КСО" - экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги по КСО вопросов и отчетов как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 мая подтверждены 19 706 случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.

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Украина, Заражение, Коронавирус.
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