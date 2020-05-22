Совещание у Зеленского: Все области нашли возможности для выплат надбавки медикам

Новости Бизнеса:Все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19.

Все области уже нашли возможности для выплат надбавки медикам, которые борются с коронавирусом, Национальная служба здоровья завершает подписание договоров относительно выплат за апрель.

Об этом Президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, информирует пресс-служба главы государства.

"Главе государства также доложили, что все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель. По данным ОП, экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей - 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным COVID-19, - 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ, - 85%.

В ОП проинформировали, что заключение договоров продолжится несмотря на выходные.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.