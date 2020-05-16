Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина

Кабинет министров обнародовал изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Согласно постановлению, запрещено передвижение группой лиц в количестве более чем восемь лиц, кроме случаев служебной необходимости.
Кроме того, разрешается:
деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет),
деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
В нем указывается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов
Согласно постановлению, подпункт 2 на рынках должны обеспечить:
масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Напомним, Кабинет министров Украины 14 мая разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабление карантина.