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Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина

Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
11:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кабинет министров 15 мая опубликовал постановление, которое позволит восстановить работу непродовольственных рынков.

Кабинет министров обнародовал изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно постановлению, запрещено передвижение группой лиц в количестве более чем восемь лиц, кроме случаев служебной необходимости.

Кроме того, разрешается:

  • деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет),

  • деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

В нем указывается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов

Согласно постановлению, подпункт 2 на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;

  • дистанционную термометрию на входе;

  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

  • обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 мая разрешил открыть непродовольственные рынки в рамках ослабление карантина.

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Все по теме:

Кабмин, Рынки, Карантин, Продуктовые рынки, Непродовольственные рынки.
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