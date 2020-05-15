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Смягчение карантина: Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков

Смягчение карантина: Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков
21:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:В Кабмине Украины опубликовали принытое вчера постановление о разрешении работы непродовольственных рынков.

Принятое в четверг постановление Кабинета министров Украины с изменениями в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков, опубликовано на сайте правительства.

Согласно опубликованному в пятницу постановлению №377 от 14 мая, подпункт 2 излагается в следующей редакции: "2) передвижения группой лиц в количестве более чем восемь человек, кроме случаев служебной необходимости;".

В подпункте 8: 1) в абзаце втором слова "исключительно в магазинах, в частности" заменить словами "в том числе в";

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А в подпункте 8: 2) абзац четвертый излагается в следующей редакции: "Деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за столом (без учета детей до 14 лет), деятельности по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, осуществляющий такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в том числе респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;".

Как сообщала 14 мая пресс-служба Кабмина, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что данные изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности через работу непродовольственных рынков.

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"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабмина отмечали, что решение вступит в силу после опубликования.

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Украина, Кабмин, Работа, Рынки, Карантин.
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