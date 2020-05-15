Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека

Новости Украины:Исследователи заявляют, что коронавирус может локализоваться не только в легких, но и в кишечнике, и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности.

Ученые заявляют, что в соответствии с полученными данными, коронавирус может локализоваться не только в легких, но и в кишечнике человека, и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности.

Об этом говорится в исследование китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

"Клетки кишечника могут легко заражаться SARS-CoV-2 и становиться центром распространения COVID-19 в организме. Это удалось доказать после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Выяснилось, что вирусные частицы могут храниться в отходах жизнедеятельности, а затем успешно распространяться как от летучей мыши к человеку, так и наоборот ", - говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что новые данные о распространении коронавируса объясняют наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов.

Пока неизвестно, насколько быстро может передаваться коронавирус через отходы жизнедеятельности человека, например, с помощью канализации.

Как сообщалось, ранее китайские ученые смогли установить опасную мутацию, позволяющую вирусу SARS-CoV-2 инфицировать человека повторно, несмотря на иммунитет, а также открыли способность коронавируса "обманывать" иммунитет человека.