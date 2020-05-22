"Коронакризис": украинское промпроизводство в апреле снизилось на 16,2%

Новости Бизнеса:Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2%.

Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте было даже чуть большим – 16,7% против 8,6% в марте.

Госстат указывает, что к марту этого года промышленное производство в апреле сократилось на 12,8%, однако с учетом сезонной корректировки – на 6%.

В перерабатывающей промышленности в апреле-2020 к апрелю-2019 падение составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

В целом за первую треть этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.