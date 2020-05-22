Киев просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина

Новости Украины:Киев просит Кабмин разрешить начать 2-й этап послабления карантина с 23 мая, в частности, возобновить общественный транспорт с 12.00, а метро - с 25 мая.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству разрешить столице начать второй этап послабления карантиинных ограничений с 23 мая.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап послабления ограничений. Подчеркну: с соблюдением всех норм и регламентов! Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений» - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что из трех критериев столица не соответствует только одному. - количества больных 100 тыс. жителей города. Определена норма - 12 больных, в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю - 15 больных 100 тыс человек.

"Что касается других двух критериев претензий нет. Это - заполненность стационаров больниц не более чем на 50% коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100тыс населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком интернате для девушек", - пояснил Кличко.

Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим: позволить Киеву начать второй этап послаблений. Но, не всех. А критически необходимых городу и бизнеса. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс", - подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что, поскольку 23 мая - выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Учитывая недельную динамику заболевания в столице", - заявил Кличко.

Как сообщалось, Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов - количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения - превышает допустимую норму.