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Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19
За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19
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За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19

За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 47 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, один человек умер.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек, один заболевший умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время пресс-конференции в пятницу.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, а также 23 мужчин от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет. Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов, а остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели в сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы", - отметил Кличко.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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