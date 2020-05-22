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В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19

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В Украине выявили уже более 20 тысяч инфицированных COVID-19
09:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине 442 новых случая заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 358 выздоровевших, 9 ранее заболевших умерли.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 975 человек, что на 75 больше, чем днем ранее.

Как сообщил на брифинге в пятницу утром министр здравоохранения Максим Степанов, в числе 442 заболевших за минувшие сутки - 29 детей и 74 медработника. Госпитализировано 127 человек.

По его словам, из всех заболевших с начала пандемии в Украине 1434 ребенка и 3 907 медработников.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано во Львовской области – 65, Черновицкой – 63 и в городе Киеве 47 случаев.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в Украине сделано 8923 ПЦР-теста.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.

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