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Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая

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Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
08:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления карантина, на котором должны открыть детсады и отели и запустить наземный общественный и пригородный транспорт.

22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Теперь могут работать транспорт и гостиницы, возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Однако некоторые ограничительные меры все еще будут. Карантин в Украине ввели для борьбы с коронавирусом в марте, дата же завершения пока – 22 июня.

Что разрешили с 22 мая

  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия с участием более 50 лиц согласовываются с Минздравом);

  • проведение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 кв м);

  • работу городского (кроме метро), пригородного и внутриобластного транспорта;

  • деятельность гостиниц;

Транспортом нужно будет пользоваться в маске, его будут регулярно дезинфицировать. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил 20 мая, что в случае автомобильных перевозок в регион, для которого не действуют ослабление карантина, разрешается перевозка до половины пассажиров от общего количества мест для сидения при рассадке в шахматном порядке (со свободным местом рядом, спереди и сзади)

Минздрав: с 22 мая в Украине заработают отели без ресторанов и внутриобластные перевозки

Гостиницы можно будет открывать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, бассейны и СПА-зоны останутся закрытыми.

Всем сотрудников отелей перед началом работы должны проводить температурный скрининг. Сотрудников с температурой выше 37,2 градуса Цельсия допускать к работе не будут. На входе в отель и в коридорах будут размещены информационные материалы по профилактике коронавируса и средства дезинфекции. В вестибюле должно быть не больше одного человека на 10 квадратных метров, а поверхности в местах общего пользования должны дезинфицироваться каждые 3−4 часа. За пределами номера постояльцы отеля должны быть в масках.

Что разрешили с 25 мая

  • работу метро;

  • работу детских садов.

В Киевском метрополитене сообщили, что будут работать с соблюдением следующих правил:

  • пассажиры должны строго придерживаться дистанции в полтора метра, на перронах и возле касс нанесена специальная разметка, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии;

  • пассажиры должны быть в защитных масках и перчатках, за соблюдением масочного режима в метро будет следить полиция;

  • пассажиров будут информировать о мерах безопасности в метро;

О том, будут ли ограничения на вход в вагоны, в Киевском метрополитене по состоянию на 21 мая сообщить не смогли.

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Разрешение открыть с 25 мая детсады, не означает, что все они откроются с этого числа, сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий — окончательное решение остается за местными властями и комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местах.

Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить

В Киеве детсады откроют только с 1 июня.

Согласно предварительным рекомендациям Минздрава, все сотрудники детсадов перед началом работы должны будут проходить температурный скрининг, детям должны измерять температуру при входе, а также каждые четыре часа пребывания в саду, показатели следует заносить в соответствующий журнал. Если у ребенка обнаруживают температуру утром — его не допускают в сад, если днем — по возможности изолируют и информируют родителей. Принимать детей утром сотрудники должны за пределами здания на территории детсада. Не реже, чем каждые два часа, и сразу после окончания занятий необходимо проводить дезинфекцию. Также необходимо обеспечить соблюдение детьми и воспитателями максимальной социальной дистанции и отказаться от использования многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Правила для офиса

  • После запуска общественного транспорта многие украинцы смогут вернуться к работе в офисах. Минздрав разработал правила их работы в условиях карантина:

  • Офисы должны быть обеспечены жидким мылом, антисептиками и бумажными полотенцами.

  • На входе в офис должно быть организовано место для обработки рук антисептиком.

  • Перед входом в офис должна быть нанесена маркировка дистанции в 1,5 м.

  • Каждые два часа нужно проводить влажную уборку и проветривание.

  • Должен быть организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

  • Лиц из групп риска — старше 60 лет и имеющих хронические заболевания — необходимо отстранить от работы.

  • Перед началом смены все сотрудники должны проходить температурный скрининг.

  • В помещении все должны быть в средствах индивидуальной защиты — масках или респираторах.

  • Регулярно нужно мыть руки жидким мылом или обрабатывать антисептиком.

  • Необходимо избегать контакта с лицами с симптомами острых респираторных заболеваний.

  • Посетители офисов должны предварительно записываться и приходить в защитных масках. Они должны соблюдать дистанцию в 1,5 м, и их должно быть не больше одного на 10 квадратных метров помещения.

Что будет дальше

С 1 июня разрешат:

работу фитнес-центров (кроме групповых занятий больше 10 лиц);

деятельность вузов в группах не больше 10 человек;

межобластные перевозки.

С 10 июня разрешат:

  • работу кафе и ресторанов в помещениях;

  • работу заведений культуры;

  • полноценную работу отелей и хостелов.

С 15 июня Минздрав планирует разрешить авиаперелеты.

Как сообщалось, 8 областей, по мнению МОЗ, не соответствуют критериям для ослабления карантина.

Министр Степанов отметил, что это "в основном, области в западных регионах нашей страны", но назвал только три: Черновицкую, Волынскую и Ровенскую.

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, 22 мая, Коронавирус в Украине, Covid-19, Адаптивный карантин.
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