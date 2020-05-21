Борьба с COVID-19: на Буковине будет дежурить санитарный вертолет для эвакуации

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Буковине на дежурство заступил санитарный вертолет Ми-8.

На Буковине на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил министр внутренних дел.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук подчеркнул, что область чувствовала поддержку на протяжении всей работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сегодня в области хочет посетить больницы, определенные для лечения больных коронавирусом.

"Сейчас с 19706 выявленных больных коронавирусом в Украине - 2842 зафиксированы в Черновицкой области. Это около 14% от общей цифры по стране. Сегодня я лично посещу больницы, определенные для лечения COVID-19. Проверим работу учреждений, состояние обеспеченности их всем необходимым для лечения больных коронавирусом, пообщаемся с медработниками", - отметил Степанов.

В МВД сообщили, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.