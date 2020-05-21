На Ривненщине обнаружили новую вспышку COVID-19, в доме для пожилых людей

Новости Украины:В Ривненской области зафиксирована вспышка коронавируса, зафиксировали 12 новых случаев заражения.

В одном из интернатных учреждений Ривненской области зафиксирована вспышка коронавируса - подтверждены 12 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В Здолбуновском доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - 6 работников и 6 подопечных. В связи с этим председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование относительно вспышки инфекции в учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в области создают комиссию под руководством Управления здравоохранения.

Восемь из выявленных человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса, и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические меры.

Чтобы предотвратить распространение вируса, председатель ОГА Виталий Коваль поручил организовать в учреждении вахтовый метод работы.

Как сообщало агентство, по состоянию на утро 21 мая на Ривненщине зафиксировано 1313 случаев заболевания коронавирусом. Из них - 260 медработников, 91 - ребенок. За сутки выявлено 54 новых инфицированных COVID-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 29 человек умерли, выздоровели 472 больных.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 19 706 случаев COVID-19. За сутки - 476 новых случаев.