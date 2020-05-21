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В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре

В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре
13:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В сентябре, когда начнется следующий учебный год, школьники смогут получить корректирующее обучение.

В Министерстве образования рассказали, с чего начнется новый учебный год для школьников, которые пропустили часть занятий из-за карантина весной. Подробности озвучила и.о. министра Любомира Мандзий в эфире "Сніданку з 1+1".

"Учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс и каждый предмет индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем, ибо это индивидуально. Но на это время будет предусмотрено в сентябре", - рассказала глава ведомства.

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По ее словам, сейчас Министерство образования и науки готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.

"Для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего учебного года", - подчеркнула министр.

Как сообщалось, ранее стали известны даты открытия детских садов Киева.

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Школа, Школьники, Учебный год, Карантин.
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