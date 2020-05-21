Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить

Новости Украины:По словам Степанова, заболевший ребенок может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку.

Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что установленные для работы детсадов противоэпидемические требования довольно трудно выполнить, но подчеркивает их необходимость для снижения риска распространения COVID-2019.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время брифинга в Черновцах.

"Когда мы говорим о противоэпидемических нормах, мерах, которые нужно соблюдать в том числе и в детских садах, то мы, прежде всего, говорим, чтобы человек не заболел", - заявил Степанов.

По словам министра, "мы понимаем, что иногда их довольно трудно выполнить, эти меры, но мы говорим, что при соблюдении этих мер риск заболеваемости очень-очень сильно снижается. Их надо соблюдать, ведь мы не хотим, чтобы наши дети болели".

Степанов отметил, что заболевший ребенок затем может инфицировать человека из группы риска, например, свою бабушку.

"Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые выполняет ребенок. Конечно, достаточно трудно трех- или четырехлетнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье и четвертое. И затем рассчитывать на его сознание, что он выполнит. Для этого есть воспитатели, которые должны за этим следить".

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что "этот вопрос очень бурно обсуждался с министрами... Мы решили так - есть базовые правила, которые издал Минздрав, после этого Минздрав с одной стороны и местные власти с другой принимают решение о готовности садика работать".

"Вам же не нужно, чтобы ребенок, который переносит (коронавирус ) практически бессимптомно, перенес вирус пожилому человеку - бабушке или дедушке. Мы ищем баланс, он будет найден, нужно дать время", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Согласно этому решению, с 25 мая в регионах, которые отвечают соответствующим критериям, разрешается открывать дошкольные учебные заведения.

В обнародованном для общественного обсуждения проекте временных рекомендаций главного санитарного врача по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования Минздрав рекомендует на период карантина запретить в детсадах использование тканевых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Согласно проекту рекомендаций, утренний прием ребенка проводит воспитатель группы на территории детского сада за пределами здания, родители и лица, сопровождающие ребенка, должны быть в масках (в том числе самодельных) или респираторах, чтобы они закрывали рот и нос, а ожидание на территории заведения должно быть ограничено.