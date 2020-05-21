Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Надбавки за апрель: все больницы с COVID-19-пациентами подпишут соглашения с НСЗУ

Надбавки за апрель: все больницы с COVID-19-пациентами подпишут соглашения с НСЗУ
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:По словам президента, с апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими.

В Украине все больницы, которые борются с COVID-19, до конца недели подпишут соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для получения медиками надбавок в размере 300% зарплаты за апрель.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства Владимира Зеленского сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"До конца недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Сейчас заключено почти 80% соглашений. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи", - говорится в сообщении.

Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки 

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных соглашений серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

Год Зеленского: как оценили деятельность президента за время на посту

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областных властей. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть, по словам министра, средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать, и чиновники начали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.

В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре

18 мая Степанов сообщил, что 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные - рассчитаются в ближайшие дни.

19 мая министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что в настоящее время почти все области выплатили за март 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Больницы, Коронавирус, НСЗУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь