Надбавки за апрель: все больницы с COVID-19-пациентами подпишут соглашения с НСЗУ

Новости Украины:По словам президента, с апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими.

В Украине все больницы, которые борются с COVID-19, до конца недели подпишут соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для получения медиками надбавок в размере 300% зарплаты за апрель.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства Владимира Зеленского сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"До конца недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Сейчас заключено почти 80% соглашений. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи", - говорится в сообщении.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных соглашений серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики - это наши герои", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областных властей. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть, по словам министра, средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать, и чиновники начали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.

18 мая Степанов сообщил, что 14 областей полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные - рассчитаются в ближайшие дни.

19 мая министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что в настоящее время почти все области выплатили за март 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.