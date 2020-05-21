Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки

Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ

Новости Украины:Акционерная компания "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

АО "Укрзализныця" (УЗ) готово к возобновлению пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - сказал Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский", цитирует пресс-служба министерства.

Участие в инспекционном осмотре также приняли и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Максим Миняйло, начальник вокзала станции "Киев-Пассажирский" Петр Стецюк, и.о. директора департамента пригородных пассажирских перевозок УЗ Александр Болдов, а также и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Александр Декарчук.

Ведомство сообщает, что "Укрзализныця" уже завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями

Кроме того, по данным Мининфраструктуры, были отремонтировано здание пригородного вокзала. Его соединили покрытием с платформами и выполнили их зарежимление, чтобы исключить попадание безбилетных пассажиров. Заменено также освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе людей с инвалидностью и мам с младенцами.

На вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Как ожидается, это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами. Во время инспекционного осмотра станции министр подчеркнул необходимость установления таких систем и на пригородном вокзале.

Криклий также осмотрел ремонтные работы на эскалаторе в вестибюле Центрального вокзала и поручил завершить их в короткие сроки, а не к концу года, как планировалось "Укрзализныцей".

"Ни о каких глобальных реформах не может быть и речи, если мы больше года ремонтируем эскалатор", - подчеркнул министр.

Ранее Криклий заявил, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Транспорт, Карантин, Поезда, Пассажирские перевозки, Владислава Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
05 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию
В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь