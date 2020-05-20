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Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями

В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабмин принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Карантин продлили, но ослаблениями. В частности, с 25 мая запукають метро, а с 22 мая - общественный транспорт. Кроме того, в Украине вводят определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

"А именно: инцидентность - среднее количество случаев за последние 7 дней, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. население; загруженность коек должна составлять менее 50%. Количество тестов методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. население в течение последних 7 дней. Ослабления применяются и прекращаются на территории региона на основании решения региональной комиссии. У нас вводится 5 этапов, сейчас мы находимся на 1 этапе ", - заявил Степанов.

По словам Степанова, введение именно адаптивного карантина позволит полностью контролировать ситуацию, очень быстро реагировать в зависимости от региона.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели.

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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Адаптивный карантин.
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