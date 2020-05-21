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Год Зеленского: как оценили деятельность президента за время на посту

Год Зеленского: как оценили деятельность президента за время на посту
14:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Оценка деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины составляет 3,1 по 10-балльной шкале.

Средняя оценка деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины составляет 3,1 по 10-балльной шкале.

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина, представляя результаты опроса журналистов и экспертов в регионах "Первый год Президента Владимира Зеленского".

"Мы получили довольно низкие, возможно даже очень низкие оценки по деятельности, фактически по всем сферам. Общий балл, если брать десятибалльную шкалу, где 1 - очень плохо, а 10 - очень хорошо, составляет 3,1 балла", - сказал Сухарина.

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По его словам, такая оценка контрастирует с общим уровнем поддержки Зеленского, который сохраняется у населения.

Опросы региональных журналистов и экспертов "Первый год Президента Зеленского" проведен Фондом с 8 по 15 мая 2020 года. Всего было опрошено 77 журналистов, политических экспертов и общественных активистов из разных регионов Украины.

Как сообщалось ранее, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 39,3% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Украина, Президент, Владимир Зеленский.
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