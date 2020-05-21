Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 21 мая в Украине зафиксировали 476 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 706 .

В мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

Больше всего заражений за сутки обнаружили в США и Бразилии: по 21,4 тысячи. В России подтвердили 8,7 тысяч новых больных

Важно:

коронавирус выявлен у 19 706 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 579 человек;

в Минздраве назвали три области Украины, в которых не смогут ослабить карантин с 22 мая

общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая, а метро с 25;

"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня;

Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

13:16 У Львова "мало оснований для существенного ослабления карантина", введенного из-за эпидемии коронавируса.

12:50 Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, с 25 мая - метрополитен, а с 1 июня - детские сады.

12:45 Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 65 человек, в частности, заболели семь медиков, двое детей и подросток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции в четверг.

12:07 На сайте Министерства здравоохранения издан приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

11:37 Вчера пограничники контрольно-пропускного пункта Киев оформили более 320 пассажиров, прибывших самолетами из Баку и Тель-Авива, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

10:36 В России за сутки подтверждено 8849 случаев коронавируса, 127 человек умерло, 7289 выздоровело. Всего в стране 317 554 заболевших COVID-19, 3099 умерших и 92 681 выздоровевший.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым - 299 заболевших коронавирусом, два человека умерли, В Севастополе - 148 заболевших, два человека умерли (стопкоронавирус.рф).

10:28 В Черновицкую область отправились министры здравоохранения, внутренних дел и кабинета министров Степанов, Аваков и Немчинов. Об этом Степанов рассказал на брифинге. Министры будут разибраться с эпидемиологической обстановкой в области, где наибольшее в Украине число заболевших COVID-19.

10:27 За минувшие сутки в Украине провели рекордное число ПЦР-тестов на коронавирус - 9361.

10:03 На утро 21 мая в ВСУ болеет коронавирусной инфекцией 48 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил. За время эпидемии от COVID-19 выздоровело 82 человека, два случая оказались летальными. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 человек, сообщает командование медсил ВСУ.

09:50 Наименьшее число заболевших коронавирусом в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения, заявил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов.

В Ровенской области зафиксировано наибольшее суточное число заболевших коронавирусом с начала эпидемии, в Черкасской области новых пациентов с диагнозом COVID-19 нет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 21.05.2020

09:32 Туристический сезон в Греции начнется 15 июня с открытия отелей для туристов, международные рейсы запустят с 1 июля, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

09:00 Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии за минувшие сутки

Заражение коронавирусом по разным странам на 21.05.2020

08:54 На 08:40 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 607 человек, 579 человек умерли, 6227 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 476 новых случая заболевания (сутками ранее - 354), 15 человек умерли (сутками ранее - 16), выздоровели 272 пациента (сутками ранее - 323).

08:35 Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая.

08:30 В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 31 бессимптомный больной

08:25 Развитие человеческого потенциала снижается впервые с 1990 году из-за того, что пандемия коронавируса COVID-19 нанесла удар сразу по трем ключевым показателям: всемирному здравоохранению, образованию и уровню жизни, говорится в докладе Программы развития ООН.

07:54 В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

07:23 На 07:00 21 мая в мире заболели коронавирусом 5 090 157 человек, 329 739 пациентов умерли, 2 024 329 – выздоровели.

Больше всего инфицированных в США – 1 591 991 (+21 408 за сутки). Умерли 94 994 (+1461) человек, 370 076 больных выздоровели.

На утро четверга, 21 мая, в мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

20 мая во всем мире зарегистрировали 99,7 тысяч новых случаев коронавируса. За это же время умерли 4740 человек с подтвержденным COVID-19.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: