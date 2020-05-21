Три министра полетели на Буковину из-за коронавируса

Новости Украины:Три министра в четверг отправились в Черновицкую область, где наибольшее число случаев Covid-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов в четверг побывают с рабочей поездкой в Черновицкой области.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения", - сказал Степанов на брифинге в четверг утром.

Он отметил, что Черновицкая область больше других страдает от коронавируса. "На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области", - пояснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что для него важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с врачами, определить, какая нужна помощь.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев.