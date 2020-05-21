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В Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев

476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 272 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 354 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 19 мая – о 260 новых заболевших.

"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Было госпитализировано 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровело 272 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг утром.

По его словам, всего с начала пандемии в Украине заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей и 3 833 медработника. Выздоровели из числа заболевших 6 227 человек, умерли 579.

Таким образом, количество болеющих в настоящее время составляет 12 900 человек, что на 189 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано в Ривненской области (70), Киевской (55), Черновицкой (46) и в городе Киеве (65 случаев).

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Степанов также рассказал, что за минувшие сутки в Украине сделано рекордное количество ПЦР-исследований на Covid-19 – 9 361.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе умерших за минувшие сутки – один медицинский работник (всего скончались 28 с начала пандемии), а в числе выздоровевших – 73 медработника (всего с начала пандемии излечились 1 617).

На госпитализацию за сутки было направлено 115 человек, в том числе один ребенок и 13 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 6 205 пациентам, из них 239 детям и 701 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили двоих человек, включая одного медработника (с начала пандемии – 249, в том числе один ребенок и 22 медика).

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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