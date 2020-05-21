В ВОЗ предупредили о возможности второй волны COVID-19

Новости Украины:Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает представитель организации в России Мелита Вуйнович

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Ч

Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности, отметила Вуйнович.

По ее словам, странам важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти. Представитель ВОЗ напомнила о важности быстрее идентифицировать зараженных, круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний.