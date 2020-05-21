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Коронавирус в Китае: за сутки обнаружили еще двух инфицированных

Коронавирус в Китае: за сутки обнаружили еще двух инфицированных
06:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:За сутки в материковом Китае выявлены два новых случая активного заражения коронавирусом и 31 бессимптомный больной.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 31 бессимптомный больной, сообщил в четверг Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Один из активных случаев ввезен из-за границы в провинцию Гуандун, один внутри страны выявлен в Шанхае.

Из бессимптомных случаев внутри страны зафиксированы 28, три "импортированы", 375 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

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Сутками ранее сообщалось о пяти новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 16 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 967 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 709 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 84 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

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На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

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Китай, Коронавирус, Covid-19.
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