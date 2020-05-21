COVID-19: в Нидерландах зафиксировали первый случай заражения человека от животного

Новости мира:Министр Нидерландов заявил о первом случае заражения COVID-19 от животного.

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.

Об этом министр сельского хозяйства Нидерландов страны Карола Схаутен сообщила парламенту, пишет Reuters.

В письме уточняется, что коронавирусом заразился человек, работающий на ферме, занимающейся разведением норок. О подробностях заражения, и о том, как могло быть инфицировано животное, содержавшееся в неволе, не сообщается. Не говорится и о состоянии заболевшего зверовода.

В своем письме министр признала, что предыдущие сообщения ее ведомства о том, передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. При этом она все же считает, что риск заражения человека от животных является минимальным.

До сих пор считалось, что это люди могу заразить своих питомцев COVID-19 в связи с чем рекомендовалось не пускаться в излишние нежности с домашними любимцами, зная о своей болезни.