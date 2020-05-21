Нужно больше двух метров: ветер делает социальное дистанцирование бесполезным

Новости науки:Даже слабый ветер делает социальное дистанцирование бесполезным.

Даже слабый ветер делает социальное дистанцирование бесполезным — он разносит капли слюны при чихании и кашле на значительно большее расстояние, чем 2 метра. К такому выводу пришли ученые из Университета Никосии, работа которых опубликована в журнале Physics of Fluids.

Коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем — то есть при чихании и кашле (в этом случае капельки жидкости с вирусом летят на расстояние до 8 м), разговоре, а также при переносе вируса с рук на лицо с зараженных поверхностей.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принятой большинством стран мира, во время эпидемии коронавируса нового типа в местах скопления людей необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Это, по мнению экспертов, должно снизить риск заражения в случае встречи здорового и больного.

В новом исследовании ученые решили проверить, насколько социальное дистанцирование эффективно в случае, если на улице дует легкий ветерок. Для этого они построили компьютерную модель распространения капелек слюны в воздухе после того, как человек чихнул или покашлял.

Моделирование показало, что относительно слабый ветер скоростью в 4 км/час за 5 секунд разносит облако частиц слюны на 6 метров. Такое облако постепенно оседает — поэтому для детей и людей невысокого роста вероятность попасть в него и заразиться выше.

При более сильном ветре частицы слюны движутся быстрее и преодолевают расстояние в 6 метров за 1,5 секунды, отмечают авторы исследования.

"Облако из частичек слюны может затронуть как взрослых, так и детей разного роста. При этом для взрослых пониже и детей риск выше, поскольку они находятся на пути оседания этих частиц", - говорит Дмитрис Дрикакис, ведущий автор исследования.