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В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире

В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
22:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:За прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в своем твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. При этом, не указывается, о каких именно четырех странах идет речь.

Глава ВОЗ подчеркнул, что мировой общественности "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

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Ранее в среду, согласно данным сайта Worldometer, число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн. Согласно статистике, зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. Согласно данным сайта, в тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

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Украина, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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