В Украине более 7,6 тыс заведений торговли уже возобновили работу

Новости Бизнеса:В Украине в связи со смягчением карантинных мер восстановили работу свыше 7600 заведений торговли.

Смягчение карантина позволило успешно возобновить работу свыше 7,6 тыс. заведений в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

"Смягчение карантина позволило успешно возобновить работу свыше 7,6 тыс. заведений в сфере торгового и бытового обслуживания населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9,6 тыс. проверенных Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заведений свыше 7,6 тыс. полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным Главным государственным санитарным врачом Украины.

Среди них - 3 852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты); 1 486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты); 309 заведений общественного питания (кафе и рестораны); 573 парикмахерские и салоны красоты; 1 419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотвода, объекты транспорта и т.д.).

Кроме того, на сегодняшний день в Украине уже работают 748 продовольственных рынков, это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.

В пресс-службе напомнили, что 11 мая начался первый этап ослабления карантина, что позволило возобновить работу летним площадкам в заведениях общественного питания, парикмахерским, салонам красоты, а также стоматологическим кабинетам. С целью контроля за соблюдением санитарных норм территориальные органы Госпродпотребслужбы проводят регулярный мониторинг таких заведений.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных органичений. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантинных мер должен начаться 22 мая.

До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.