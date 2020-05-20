В Украине Кабмин расширил господдержку животноводства в текущем году

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин расширил программу господдержки животноводства.

Кабинет министров расширил направления и механизмы предоставления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"20 мая, на заседании правительства приняты изменения в постановление №107, которым определяются направления и механизмы предоставления государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. По программе предусмотрены расходы в объеме 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, учитывая актуальное состояние животноводства, поддержка этой отрасли является крайне необходимой.

"По результатам многочисленных консультаций и встреч с профильными аграрными ассоциациями, принято решение, что поддержка будет направлена, в частности, на стабилизацию поголовья скота, количества пчелосемей и улучшение их генетического потенциала, стимулирование увеличения производства продукции животноводства и пчеловодства, а также для создания новых мощностей для хранения зерна", - прокомментировал Петрашко.

Он добавил, что поддержка пчеловодства в этом году вводится впервые. Стимулирование развития пчеловодства будет способствовать увеличению количества промышленных пасек, внедрению прослеживаемости продукции пчеловодства, а также повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, отрасль пчеловодства важна для развития малого предпринимательства на селе.

Согласно проекту постановления, поддержка в 2020 году будет предоставляться по следующим направлениям: дотация за пчелосемьи (позволит предоставить специальную бюджетную дотацию за имеющиеся 520,0 тыс. пчелосемей), частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 тысяч доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 тысяч пчеломаток и 50 эмбрионов), частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году), частичное возмещение стоимости строительства объектов по хранению и переработке зерна (обеспечит создание дополнительно мощностей с единовременным хранением зерна на 500 тыс. тТонн, что на 5% увеличит существующие мощности).

Также с целью обеспечения государством взятых на себя обязательств предлагается предоставить получателям государственную поддержку в полном размере, который был определен в 2019 году в соответствии с Порядком использования средств.

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2020 год зафиксирована сумма в 4,2 млрд грн на поддержку отрасли АПК, из которых 1,2 млрд грн предполагается выделить на программу по удешевлению кредитов. В частности, программа будет включать компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, в том числе "нишевые" направления - овцеводство, козоводство, пчеловодство, звероводство и другие. Предполагается, что сумма кредитов не должна превышать 10-15 млн грн.