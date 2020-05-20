В Украине первый энергоблок Ривненской АЭС подключили к сети

Новости Бизнеса:В Украине энергоблок в Ровенской АЭС уже подключили к энергосистеме.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС (РАЭС) 20 мая 2020 года подключен к энергосистеме и одновременно начато снижение мощности энергоблока №3.

Об этом сообщает пресс-центр ГП "НАЭК "Энергоатом".

"20 мая 2020 года в 14:43 подключен к энергосети турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС. Продолжается регламентное повышение мощности энергоблока. Одновременно для сохранения суммарной мощности электростанции уменьшается мощность энергоблока №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с последующим выводом его в резерв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщалось, энергоблок №1 Ривненской АЭС с 19 мая 2020 года находился в резерве.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.