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Поддержка национального производителя: Франция заказала миллиард медицинских масок

Поддержка национального производителя: Франция заказала миллиард медицинских масок
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Франции заказало национальным производителям более миллиарда защитных масок.

С целью поддержки национального производителя в условиях коронакризиса французское правительство заказало более миллиарда медицинских масок.

Об этом говорится в соответствующем коммюнике.

"Правительство, поддерживая возможности национального производителя, заказало более одного миллиарда санитарных масок, произведенных во Франции", - указывается в документе.

Отмечается, что в апреле четыре ведущие фабрики страны, которые выпускают защитные маски, вышли на объем производства до 10 млн штук в неделю. С конца мая еженедельно планируется производить до 20 млн масок с перспективой выйти на 50 млн единиц к концу года.

В то же время в правительстве не предоставляют точных данных по объему финансирования указанной программы.

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Во Франции с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии выхода из режима карантина.

Правительство ставит цель обеспечить массовое распространение защитник масок, ношение которых является обязательным в общественном транспорте. В некоторых муниципалитетах их бесплатно раздают на остановках или кладут в почтовые ящики по предварительному заказу через интернет.

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В розничной торговле хирургическая маска стоит 3-4 евро.

Как сообщалось, чрезвычайное санитарное положение во Франции продлено до 10 июля.

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Все по теме:

Франция, Коронавирус, Covid-19.
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