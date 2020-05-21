Премьер Новой Зеландии предложила бизнесу задуматься о четырехдневной рабочей неделе

Новости мира:Премьер Новой Зеландии призвала бизнес подумать о четырехдневной рабочей неделе.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала работодателей рассмотреть возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом сообщает ВВС.

"Я слышала, что многие люди предлагают нам четырехдневную рабочую неделю. В конце концов, это вопрос должен решаться между работодателями и работниками... Я бы посоветовала людям подумать об этом, если вы работодатель и можете это сделать", - заявила Ардерн во время видеочата в Facebook.

По ее мнению, три выходных позволили бы жителям Новой Зеландии больше путешествовать по стране, стимулируя отечественные туризм и экономику, пока национальные границы остаются закрытыми.

Как отмечает издание, перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю стала частью глобальной дискуссии о том, какой вид может иметь баланс между работой и личной жизнью после пандемии.