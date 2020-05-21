Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

За 20 мая в Украине подтвердили 476 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 76 медработников. Госпитализировали 115 человек.

Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.

За все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 3833 медработника. Выздоровели 6227 человек, умерли 579.

За прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР - 9361. За минувшие сутки самое большое количество подтвержденных случаев коронавирусом зарегистрировано в Ровенской области (70), Киевской (55), Черновицкой (46) и Киеве (65).

Заражение коронавирусом по областям Украины на 21.05.2020

Коронавирус в мире

Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели. Об этом сообщает сайт Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом.

На утро четверга, 21 мая, в мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

Заражение коронавирусом по разным странам на 2й.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

20 мая во всем мире зарегистрировали 99,7 тысяч новых случаев коронавируса. За это же время умерли 4740 человек с подтвержденным COVID-19.

Больше всего заражений за это время обнаружили в США и Бразилии: по 21,4 тысячи.

В России подтвердили 8,7 тысяч новых больных, в Индии – 5,5 тысяч, в Перу – 4,5 тысяч, в Чили – более 4 тысяч, в Мексике и Саудовской Аравии – по 2,7 тысяч, в Иране – 2,3 тысяч, в Пакистане – почти 2 тысячи.

В Соединенных Штатах в этот день умер 1461 человек. За указанный период в Бразилии погибли 911 человек, в Великобритании – 363, в Мексике – 334, в Италии – 161, в России – 135, в Индии – 132, в Канаде – 119, по 110 жертв 20 мая насчитали в Перу, Франции и Испании.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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