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В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве за 20 мая подтвердили 65 случаев заболевания коронавирусом, умерли три человека.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 65 человек, в частности, заболели семь медиков, двое детей и подросток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции в четверг.

При этом днем ранее сообщалось о 51 заболевшем жителе столицы за предшествовавшие сутки, а 19 мая – о 38 подтвержденных случаях. Таким образом, двое суток подряд наблюдается тенденция к росту количеству заболевших в украинской столице.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 65 человек. Среди них - 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко.

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По его словам, среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и две девочки в возрасте пяти и семи лет. Также заболели 19 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет и 16-летний подросток.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, сообщил мэр. Другие заболевшие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - тоже 10. И в Голосеевском районе - 9 случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Также он напомнил о трех летальных случаях среди ранее заболевших и девяти случаев выздоровления за прошедшие сутки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
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