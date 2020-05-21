Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)
Звезды поздравляют с Днем вышиванки (Фото, Видео)

Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью

Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
18:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Игорь Жовква встретил в аэропорту "Борисполь" самолет, который доставил гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению COVID-19.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретил в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Немчинов: в Кабмине рассмотрят проблемы формирования громад на Буковине

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020 года.

"Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса", - отметил Жовква, подчеркнув, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.

По случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленская передали Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и госпоже Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые рубашки.

Военно-техническое сотрудничество: Зеленский сменил состав комиссии

Как сообщалось, ко Дню вышиванки Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили лидерам стран вышитые рубашки, в частности, США, Франции, Канаде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Азербайджан, гумпомощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
04 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить
Минздрав: требования по запуску детсадов будет трудно выполнить
Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной
Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь