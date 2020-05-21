Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью

Новости Украины:Игорь Жовква встретил в аэропорту "Борисполь" самолет, который доставил гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению COVID-19.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретил в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020 года.

"Украина глубоко благодарна Азербайджанской Республике и лично Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы с мировой пандемией коронавируса", - отметил Жовква, подчеркнув, что этот шаг стал очередным свидетельством прочности стратегического партнерства между Киевом и Баку.

По случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленская передали Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и госпоже Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые рубашки.

Как сообщалось, ко Дню вышиванки Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправили лидерам стран вышитые рубашки, в частности, США, Франции, Канаде.